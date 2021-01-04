Kayserispor'dan 'Aybaba' açıklaması

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Teknik Direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında göreve getirdiği Teknik Direktör Samet Aybaba ile ilgili açıklama yaptı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Samet Aybaba ve ekibine takımımıza hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

SarıKırmızılı takımın başında 8 müsabakaya çıkan ve 4 beraberlik, 4 yenilgi elde eden Aybaba, geçen sezon da Kayserispor'da 2 hafta görev yapmıştı.

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