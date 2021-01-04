Kayserispor’da iç saha kabusu

Hes Kablo Kayserispor, sahasında galibiyete hasret kaldı.

Ligin 16. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaş’a yenilen Sarı Kırmızılılar, sahasındaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Kayserispor, bu sezon Süper Lig'deki tek iç saha galibiyetini 1.haftada 10'lık skorla Kasımpaşa karşısında almıştı.

SarıKırmızılılar, bu sezon sahasında çıktığı 7 iç saha maçından 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Erzurumspor, Hatayspor, Sivasspor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1.Hafta Kayserispor 10 Kasımpaşa (G)

3.Hafta Kayserispor 13 Erzurumspor (M)

5.Hafta Kayserispor 13 Sivasspor (M)

7.Hafta Kayserispor 01 Hatayspor (M)

10.Hafta Kayserispor 00 Karagümrük (B)

12.Hafta Kayserispor 00 Trabzonspor (B)

14.Hafta Kayserispor 12 Konyaspor (M)

16.Hafta Kayserispor 02 Beşiktaş (M)

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