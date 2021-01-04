Melikgazi'de 2021'in ilk meclisi toplandı Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine 2020 yılı yatırım ve hizmetlerini anlattı

Melikgazi Belediyesi yılın ilk meclisi olan Ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirerek gündemindeki konuları karara bağladı. 2020 yılında yapılan belediye hizmetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılının hizmet ve rekor dolu bir yıl olduğuna dikkat çekti.

2020 yılında yapılan hizmetleri görsel sunum eşliğinde meclis üyelerine anlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2020 yılını pandemi ile mücadele ederek geçirdik. Ancak Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeler hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. Yeni yollar yaptık, rekor seviyede asfalt döktük. 170 bin ton asfalt ile yaklaşık 170 kilometre asfalt yol yaptık. Yeni bisiklet yolları yaptık. 70 bin civarında ağaç diktik. İlçemizi daha düzenli ve güvenli hale getirmek için 335 metruk ve gecekondu evi yıktık. 9 noktada restorasyon çalışması yaptık. İlçemize daha seri ve nitelikli hizmet edebilmek için iş makinası sayısını artırdık. 48 adet iş makinası aldık. Kentsel dönüşümde büyük yol kat ettik. 7 bin 500 ton geri dönüşüm topladık. 1034 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 40 bine yakın iaşe paketi dağıttık. Pandemiden bu yana 1 milyon 600 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Böyle dolu bir yıl geçirdik. Yani ilçemize koştur koştur hizmet ettik; etmeye de devam edeceğiz" dedi.

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