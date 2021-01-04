Miguel Lopes kızardı

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Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes bu sezon ilk kez kızardı.

Süper Ligin 16.haftasında oynanan Beşiktaş’a 20 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk. Beşiktaş maçının 87.dakikasında sarı kart gören Lopes, maçın bitiş düdüğün ardından hakem Fırat Aydınus’u alkışladı ve ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

Miguel Lopes ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak olan Denizlispor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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