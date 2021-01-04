Kayserispor yeni teknik direktörü Petrescu'yu bekliyor

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar teknik direktör Petrescu ile anlaştı. 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcının 2-3 gün içinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-04 22:51:15



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