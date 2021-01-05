Kayseri´de kısıtlamayı ihlal eden sürücüye 3 bin 750 TL ceza

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye toplam 3 bin 750 TL para cezası kesildi.
Akşam saatlerinde Talas ilçesi Komando Caddesi´nde uygulama yapan polis, İ.E. yönetimindeki 23 AAH 908 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Polis ile sürücü İ.E. arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrol sonucu İ.E.´nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye, polisin `dur´ ihtarına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 600 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 3 bin 750 TL para cezası kesildi. Ceza tutanağını alan sürücü, otomobiliyle olay yerinden ayrıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2021-01-05 01:22:52
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