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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 Acil Sağlık İstasyonu Erciyes’te Yeniden Hizmete Açıldı

İHA

112 Acil Sağlık İstasyonu Erciyes’te Yeniden Hizmete Açıldı

Erciyes Kayak Merkezine, 112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı. Geçen kış sezonu boyunca kayak merkezinde meydana gelen kaza ve yaralanmalarda ilk müdahale hizmeti veren istasyon kayak sezonu boyunca açık kalacak.
İstasyonun açılışına katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Dünyaca ünlü kayak merkezlerinden birisi olan, şehrimizin güzide mekanı Erciyes’te, kayak sezonunun açılması ile birlikte geçen sene açtığımız sağlık merkezimizi yine aynı platformda aktifleştirmiş bulunuyoruz. 112 acil sağlık istasyonlarımızdan birisi burada doktorlu olarak bulunacak. Geçen sene aldığımız verilerden de bahsetmek istiyorum. Yaklaşık üç buçuk ay içerisinde 916 kişi buradan hizmet aldı. Bu sene bu rakamların altında olacağını öngörüyoruz ancak önümüzdeki günlerde bir yoğunluk oluşacağını da tahmin ediyoruz. Buradan bize ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı’ya teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar sağlık hizmetlerimizi buradan yapmaya çalışacağız” dedi.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise; “Bilindiği gibi artık Erciyes Uluslararası bir kayak merkezi haline geldi. Gündüz binlerce bazen on binlerce insan birikiyor. En az 2 bin insanda konaklıyor. Dolayısıyla bir yerleşim birimi, bir yaşam alanı oluştu. Burada verilen hizmetler sadece kayak merkezinin, teleferiklerin, pistlerin kalitesi ile ölçülmüyor. Aynı zamanda merkezimize gelen insanların başta sağlık olmak üzere alt yapı ve üst yapıyla alakalı bütün ihtiyaçlarının giderilmesini ihtiva ediyor. Sağ olsunlar İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimiz, Master Plan başladığından beri Erciyes'in her zaman bir numaralı destekçisi oldular. Şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu sağlık şartları ve bu durumun getirdiği yoğunluğa rağmen, Erciyes’imizde ki bu uluslararası ortamda iyi hizmet üretilmesi adına bu senede acil müdahale birimini açtılar. Kendilerine, şehrimiz ve Erciyes’imiz adına teşekkür ediyoruz. Çünkü spor önemli bir aktivitedir ama sağlık her şeyin üzerinde gelir. Sağlık hizmetlerini sağlıklı veremezseniz, buraya gelen insanların hem şikâyetleri bitmez hem de hiç istenmeyen hadiselere sebebiyet veririz. Bu da Erciyes’imiz açısından hoş olmayan mahiyet arz eder. 112 Acil ekibimiz doktorlu olarak sürekli burada olacak. Pandemi sürecinde yaşanan tüm yoğunluğa rağmen bize destek veren İl Sağlık Müdürümüze ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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