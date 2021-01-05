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Büyükkılıç, "Mazeretlere sığınmıyoruz, 2021 faaliyetleri harıl harıl devam ediyor"

İHA

Büyükkılıç, "Mazeretlere sığınmıyoruz, 2021 faaliyetleri harıl harıl devam ediyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktada başlatılan ve Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın devreye girmesiyle çok daha büyük önem kazanacak toplu ulaşım dostu katlı kavşakta çalışmaları yerinde inceleyerek, “Mazeretlere sığınmıyoruz. 2021’in faaliyetleri harıl harıl devam ediyor” dedi.
Tamamlandığında hem raylı sistem hatları hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatması planlanan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada başlatılan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak katlı kavşak ve 2 adet U tipi alt geçit çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayserili vatandaşların, katlı kavşağın tamamlanması sonrası konforlu ve rahat bir ulaşım sağlayacağını ifade etti.
YAKLAŞIK 7 AYDA TAMAMLANACAK
Başkan Büyükkılıç, inceleme esnasında yaptığı açıklamada, katlı kavşağın yaklaşık 7 aylık bir sürede tamamlanacağını ifade ederek şunları söyledi: “Şu anda Hulusi Akar Bulvarı ile üniversitemizden gelen Aşık Veysel Bulvarı’mızın kesiştiği kavşaktayız. Toplu ulaşım dostu bir kavşak düzenleme çalışması yapıyoruz. İnşallah 30 Aralık’ta ihalesini yaptığımız Talas’ımızdan gelecek tramvay hattı, üniversitemizden gelen tramvay hattı ile buluştuğu noktada, aynı zamanda Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı’nın kesiştiği noktanın çakışmaması için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Bu süreç içerisinde ister istemez hemşehrilerimize bir miktar belki eziyet oluyor gibi ama işin doğasında bu var. Sabredecekler, inşallah daha sonra konfora erişecekler ve rahat edecekler. En güzel şekliyle ulaşımdan da istifade edecekler. Burada firmamız gerçekten güçlü bir firma. Harıl harıl ekipleri ile çalışıyor. Bu süreç içerisinde KASKİ’mizin, doğal gazımızın, elektrik şirketimizin, telekomumuzun, alt yapı kuruluşlarının çalışmaları ve gerektiğinde deplase ettiği boyut söz konusu. Bütün bu harmanlama ile yaklaşık 7 aylık bir süreç içerisinde inşallah hizmet ortaya çıkmış olacak.”
“MAZERETE SIĞINMIYORUZ, 2021’DE TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA, HARIL HARIL ÇALIŞIYOR”
Başkan Büyükkılıç, mazeretlere sığınmadıklarını, pandemiyi fırsat bildiklerini belirterek, 2021’in faaliyetlerinin harıl harıl devam ettiğini, tüm ekiplerinin de sahada olduğunu dile getirdi. Bu proje tamamlandığında kentteki en önemli kavşak noktalarından birisinin sorunu çözülmüş olacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Dikkat edilirse üniversiteye girişte de bir yoğunluk oluşuyor ama o üniversitemizin haklı olarak kontrolünden kaynaklı. İnşallah orada da Melikgazi Belediye’mizin bir hafif alternatifli yol çalışması söz konusu olacak. O kısmı da rahatlatmış olursa bu bölgede ulaşımla ilgili bir tıkanma sorunu söz konusu olmayacak. 2021’in faaliyetleri harıl harıl devam ediyor. Şantiyelerimiz tüm ekipleri ile birlikte sahada ve çalışıyor. Mazeretlere sığınmıyoruz. Pandemiyi fırsat biliyoruz. İnşallah biz de hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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