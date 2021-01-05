Başkan Çolakbayrakdar: “2020 yılında 533 iş yeri açıldı ve 32 bine yakın denetim gerçekleştirildi”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 533 iş yeri açma ruhsatı verildiğini ve ilgili mevzuatlar kapsamında 32 bine yakın iş yerine denetim gerçekleştirildiğini söyledi. 6 yılda ise 3 bin 352 iş yeri açıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın her geçen gün daha da büyüyüp ve geliştiğini vurguladı.

“Yaptığımız yatırımlarla sadece Kocasinan değil, ülkemiz güçleniyor, büyüyor ve gelişiyor” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle Kocasinan’ın değerine değer kattıklarını ifade etti. Kocasinan’ı değiştiren ve daha da güzelleştiren vizyon projelere imza atıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanları yoğun bir şekilde Kocasinan bölgesinde bulunmaktadır. Hem esnaf hem de sanayi siteleri ilçemizde yer almaktadır. Ticaretin kalbi adeta Kocasinan’da atmaktadır. Bu doğrultuda bizler biliyoruz ki; yerelde Kocasinan’ı geliştirerek, Kayseri’yi büyütüyoruz. Kayseri’nin gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye’nin gelişmesi demektir. Bu çerçevede gelecek nesillere ‘Daha Güçlü ve Daha Büyük Türkiye’ bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle ilçemizde açılan her iş yeri bizim için çok önemli ve değerlidir. Çünkü açılan her iş yeri; yeni istihdam demektir. Ayrıca büyümenin, gelişmenin de bir ifadesidir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz, geçen yıl yönetmenlikler kapsamında 533 iş yeri açma ruhsatı verdi. 6 yılda ise ilçemizde 3 bin 352 iş yeri açıldı. 2020 yılında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilgili mevzuatlar kapsamında bin 604 işyerini, Zabıta Müdürlüğü ise pazar yerleri de dahil 30 bin 371 iş yeri olmak üzere toplam 31 bin 975 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni işyerlerin hayırlı olmasını diler, bol ve bereketli kazançlar temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Esnaf dostu belediye kimliğini artırarak sürdürdüklerini ve ilçede yeni açılan iş yerlerine ‘Hayırlı olsun’ çiçeği hediye ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz” diyerek noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.