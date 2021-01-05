Erciyes'te sıcak havada kayak keyfi Kısıtlamanın ardından Erciyes'te hareketlilik başladı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Erciyes'te, kısıtlamanın ardından hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin öne önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, korona virüsle beraber en sakin sezonunu geçiriyor. Hafta sonunda boş kalan kayak pistleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dolmaya başladı. Mekanik tesislerinde de hafta içinde hizmet verdiği Erciyes'te, charter seferler ile ülkeye gelen turistler, güzel havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.