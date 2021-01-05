Gülsoy, "Aralık'ta ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42.7 oranında arttı"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Aralık Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’de Aralık ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42.7 arttığını ve 2020’de Kayseri’den yapılan toplam ihracatın 2 milyar 572 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ihracatta Aralık ayında büyük bir artış gözlendiğini ifade etti. Başkan Gülsoy, “Kayseri'nin 2020 yılı ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 2,7 artış gözlenirken ülke genelinde ise yüzde 6,30 azalış olmuştur” dedi.

Aralık 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “TİM verilerine göre 2019 yılı için Kayseri İhracat rakamları Aralık Ayı 183 milyon 23 bin dolar iken 2020 yılı Aralık ayında 261 milyon 199 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 42.7 oranında gerçekleşmiştir. 2020 Kasım ayına baktığımızda ise ihracatımızın yüzde 23.7 oranında arttığı gözlenmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Aralık Ayında 43 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 305 milyon dolara çıkmıştır. Özetle, Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Aralık döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’tır. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır.” diye konuştu.

Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, " 2020 yılı gerek Aralık ayı için Kayseri yerelinde Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Savunma ve Havacılık Sanayii, Diğer Sanayi Ürünleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Deri ve Deri Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektörlerinde artış gerçekleşirken, Süs Bitkileri ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi :

“Tüm dünyada ekonomi ve iş dünyasını derinden etkileyen Covid19 salgınının etkilerinin sürdüğü dönemde Kayseri’miz adına ihracat rakamlarımız da olumlu katkılarıyla bu toparlanma sürecinde 12’nci sıra ile öncü iller arasında yer aldığını ortaya çıkarmaktadır. 2020 yılı ihracat rakamlarını incelediğimizde 2 milyar doları aşan 13 şehrimiz var. Kayseri ihracatımız Kasım ayına göre Aralık ayında yüzde 23.7 büyüme ile bu 13 şehrin arasında 3. Sırada yer almıştır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç veren gelişmelerdir. Ülkemiz 2020 yılını 169, 5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Bu Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın başarısıdır. Eğer bu salgın olmasaydı Kayseri’mizin 3 milyar dolar ihracat rakamını çok rahat geçebileceğini değerlendiriyorum. Ama bu rakamlara inşallah 2021 yılında ulaşacağımızı şimdiden öngörüyorum. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

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