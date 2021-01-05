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Ambulanslar ile Türk Bayrağı koreografisi Kayseri’de 13 yeni ambulans göreve başladı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “İlimizde ambulanslarımızın vakaya ulaşım süresi Türkiye ortalamasının altındadır”

İHA

Ambulanslar ile Türk Bayrağı koreografisi Kayseri’de 13 yeni ambulans göreve başladı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “İlimizde ambulanslarımızın vakaya ulaşım süresi Türkiye ortalamasının altındadır”

Kayseri’de sağlık çalışanlarının, hizmete alınan 13 ambulans ile yaptığı Türk Bayrağı Koreografisi güzel görüntüler oluşturdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’de kullanılmak üzere gönderilen 1’i yeni doğan bebek olmak üzere 13 ambulans, düzenlenen törenin ardından göreve başladı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Acil sağlık hizmetleri bildiğiniz gibi sağlık hizmetlerinin parçası ve vazgeçilmez unsurudur. Dünyada ambulans uçak dahil tüm acil sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılayan ender ülkelerden biriyiz. İlimizde ambulanslarımızın vakaya ulaşım süresi Türkiye ortalamasının altındadır. Pandeminin etkisiyle 112 çağrı sayımız ve taşınan vaka sayımız yaklaşık 2 kat artmıştır. Yılmadan fedakarca çalışan 112 personelimize huzurunuzda teşekkür ederim. Kayseri’de 2017 yılında 112 istasyon sayımız 43 iken şuan 55’e yükselmiş durumdadır. Aynı şekilde ambulans sayımız 54 iken bu ambulanslar ile birlikte ilimizde ambulans sayımız 86’ya çıkmış olacaktır. Bu ambulansların ilimize kazandırılmasında başta bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bakan yardımcılarımıza, valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilimiz milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de, “Babamın rahatsızlığı döneminde ağırlaşınca 112’yi aradık ve 3 dakika içerisinde bize ulaştılar. Hastası olanlar bu konuda zamanın geçmesini bilmez. Bu sebeple bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları çalışmalar insanlık için önemlidir. Özellikle bu pandemi sürecinde çok daha ciddi çalışmalar yapılıyor. Sadece ülkemiz açısından değil, dünyadaki bütün sağlıkçılarımız insanların sağlıklı bir şekilde yaşaması için virüse karşı mücadele de en önde yer alıyorlar” dedi.
Ambulanslar ile Türk Bayrağı koreografisi
Ayrıca, sağlık çalışanlarının program öncesinde yeni gelen 13 ambulans ile oluşturduğu Türk Bayrağı Koreografisi büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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