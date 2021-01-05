Köprüye çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.C. (21) isimli kadın, çevre yolu köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadın, bir saat süren ikna çalışması sonrası çıktığı köprüden indi.

Olay, 21.00'de Kocasinan ilçesi çevre yolu ile Hastane Caddesi´nin kesiştiği kavşaktaki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan B.C. isimli kadın yaya olarak geldiği köprünün üzerine çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine köprüye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gözyaşları içinde polisle görüşen B.C. bir saat süren ikna çalışması sonrası çıktığı köprüden indi. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-01-05 22:41:10



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