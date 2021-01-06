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Melikgazi'de 1 günde 460 ton çöp toplanıyor

İHA

Melikgazi'de 1 günde 460 ton çöp toplanıyor

Çevre dostu bir belediye olarak gecegündüz demeden temizlik çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi günlük 460 ton çöp topluyor.
Daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Temizlik çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Melikgazi sunuyoruz. Nüfusun büyük bölümünün yaşadığı Melikgazi ilçemizde her gün 10 bin konteyner çöp topluyoruz. Her mahallemize ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. İki vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 460 ton çöp toplanmaktadır. Modern ve son teknoloji olan yeni araçlarımızla hizmet vermekteyiz. Çöp toplama da günlük 45 araç olmak üzere toplam 150 personel günlük 460 ton çöp toplanıyor. Ayrıca çöp konteynerlerimiz de düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızdan evsel katı atıkların alımlarının aksamaması için araçlarını çöp konteynerlerinin önlerine park yapmamaları rica ediyoruz. Çöpleri çöp konteynırlarına çöp poşeti ile atılması sağlığımız açısından çok önemli. Biz belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz ama bazı vatandaşlarımızın çevreye duyarlı davranmaması bizi gerçekten üzüyor. Lütfen geleceğimiz için çevremize daha duyarlı olalım.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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