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KTO ile Halkbank arasında 'Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı' Protokolü İmzalandı

İHA

KTO ile Halkbank arasında 'Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı' Protokolü İmzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı “ protokolü imzalandı. Oda üyelerine salgın sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol ile Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunulacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile HalkBank arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında Kayseri Ticaret Odası ile Halkbank Kayseri Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Odamız Başkanlık makamında gerçekleştirilen Finansman Protokolüne KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir, Bölge Pazarlama Koordinatörü Cantürk Baltacı ile Ticari Şube Müdürü Turan Yalçın katıldı.
“ÜYELERİMİZİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI ADINA ÖNEMLİ BİR PROTOKOL”
Protokolün imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy, "Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bilindiği üzere pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Halk Bankası ile yapılan “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması “ üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir protokoldür. Oda üyelerimizin alım satım işlemlerinde kolaylık sağlayacak olması, finansman ihtiyacını karşılarken üretim ve ticarette devamlılığını koruyacaktır." dedi.
“FİNANSMANA ERİŞİMDE ÜYELERİMİZE KOLAYLIK SAĞLANIYOR”
Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkür eden Gülsoy, "Salgın koşullarının en ağır etkileri iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek" diye konuştu.
“ÜYELERİMİZ İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”
Protokolden, TOBB ve bağlı 365 oda ve borsa üyeleri ile 61 sektör meclisi üyesinin yararlanabileceğini vurgulayan Başkan Gülsoy, " Üyelerimiz, Halk Bank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde bu sistemden faydalanabilecektir. Böylece, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır. Bu üyelerimiz için büyük avantaj. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını diliyor, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
“Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması “ hakkında detaylı bilgiler veren Halk Bank Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir’de, bu protokolün Kayseri Ticaret Odası üyelerinin ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri noktasında katkı sağlayacağını, alımsatım işlemlerinin Halk Bank garantörlüğünde gerçekleştirilerek tahsilat konusunda her iki tarafında riskini sıfıra indirmeyi, esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkanı tanıdıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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