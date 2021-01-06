Develi Belediyespor erteleme maçını kazandı

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta 9. Haftada oynanması gereken ançcak Korkuteli Belediyespor ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertemlenen Develi BelediyesporKorkuteli Belediyespor maçı, bugün Develi’de oynandı. Müsabakadan Kayseri ekibi 31 galip ayrıldı.
Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup’ta zirve yarışı veren iki takım Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Üst sıraları hedefleyen Develi Belediyespor ile Korkuteli Belediyespor’u buluşturan bu önemli mücadeleden evsahibi takım Develi Belediyespor 31’lik üstünlük ile ayrıldı. Develi Beldiyespor bu galibiyet ile puanını 19’a çıkartarak 3. Sıradaki yerini korumuş oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.