Pedro Henrique 4.golünü attı

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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 4. golünü attı.

Süper Lig'de 13 puanda bulunan Hes Kablo Kayserispor'a galibiyet golünü getiren Pedro Henrique, kendisinin 4.golünü attı. Ligde geride kalan 17 haftada rakip filelere 10 gol atan sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique gol sayısını 4'e yükseltti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında takımı adına goller atan Brezilyalı futbolcu, 2'si penaltıdan olmak üzere 4 gol kaydetti.

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