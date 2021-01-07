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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da moraller yerinde

İHA

Kayserispor'da moraller yerinde

Hes Kablo Kayserispor takımında Denizlispor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.
Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor'u yenerek 11 hafta sonra 3 puanı almayı başaran Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülüyor. Deplasmandan galibiyetle ayrılmanın ve puan tablosunun en alt sırasından kurtulmanın keyfi içerisinde olan sarı kırmızılı takımda yöneticiler ve futbolcular, galibiyet sevincini taraftarı ile paylaştı.
Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklamalarının ardından Kulüp Başkan Yardımcısı İsa Gün de Denizli dönüşü kulüp binası önündeki bir fotoğraf paylaşarak, "Bu şehir hepimizin ,bu takım hepimizin. Kenetlen Kayseri" paylaşımı yaptı.
Hes Kablo Kayserispor'a 3 puanı getiren golü atan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gol anını paylaşarak asist yapan Aaron Lennon'a teşekkür ederken Kayserili futbolcu İlhan Parlak da, "Bu zorlu süreçte çok ihtiyacımız olan galibiyeti aldığımız için başta bütün takım arkadaşlarım olmak üzere teknik ekibimize, yöneticilerimize, başkanımıza ve her zaman bizim yanımızda olan büyük Kayserispor taraftarına çok teşekkür ederim. Hep birlikte bu günleri aşacağız" cümleleri kurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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