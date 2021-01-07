Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kötü günler geride kalacaktır"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Denizlispor galibiyeti ile kötü günlerin geride kalacağına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor'u tek golle mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da moraller yerine geldi. Uzun zamandır galibiyet hasreti çeken sarı kırmızılı takımda kötü günlerin geride kalacağına inanılıyor. Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak "Bu galibiyetin güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum" dedi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın görevden alınmasının ardından alt takımı yapı antrenörlerine emanet eden kulüp başkanı Berna Gözbaşı, 10 kazandıkları Denizlispor galibiyeti sonrasında teknik heyet ve futbolcuları tek tek kutladı. Cezalı olduğu için maçı statda izleyememesine rağmen Denizli'ye giden başkan Gözbaşı, dönüş yolculuğunda alt yapı antrenörleri ile objektiflere poz vererek, "Bu galibiyeti çok bekledik. Umarım kötü günler geride kalacaktır. El birliği ile Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız. Denizlispor galibiyeti camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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