Kayserispor Denizli'de yine kazandı

Hes Kablo Kayserispor, Denizli'de oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı son 3 maçında Denizlispor'u mağlup etmeyi başardı.
Denizlispor ile Süper Lig'de 21 kez karşılaşan Kayserispor 8. galibiyetini elde etti. Rakibine 7 kez mağlup sarı kırmızılılar, 24 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor rakibi ile Denizli'de oynadığı 11 maçta 2 kez berabere kalıp 6 kez mağlup olurken 3 kez de kazandı. Sarı Kırmızılı ekip, Denizlispor ile Denizli'de oynadığı son 3 maçta galibiyetler aldı. Kayserispor 20142015 sezonunda 31 kazanırken 20192020 sezonunda ise 10 kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı maçta da rakibini 10 yenerek Denizli'deki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
Ligde 13 puana erişen Kayserispor, Denizli'deki maç sonrasında soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.