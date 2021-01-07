Hes Kablo Kayserispor'da, Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18´inci haftasında evinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin 17´nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 maç sonra galip gelen sarı kırmızılılar, cumartesi günü karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının ilk çalışmasını yaptı. Kulüp antrenörleri nezaretinde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-07 16:45:34



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