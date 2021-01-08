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Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza

DHA

Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL ceza


Olcay DÜZGÜNYusuf AĞAŞE/ KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin `dur´ ihtarına uymayan hafif ticari araçta bulunan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı. 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.
Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi´nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis, Cuma T. (21) yönetimindeki 06 RZR 19 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren araç, yaşanan kovalamaca sonucu Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'nde durduruldu. Aracın sürücüsü Cuma T. ile yanında yolcu olarak bulunan Oktay Y. (35), kaçmaya çalışırken havaya ateş açan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Cuma T. ve Oktay Y'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Cuma T., polis kardeşi olduğunu iddia ederek, yanında bulunan yolcuyu tanımadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-01-08 00:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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