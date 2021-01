Bağırsak mikrobiyom analizi ile kolon kanserinin erken teşhisi mümkün

Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)SAĞLIK teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli girişim ENBIOSIS, erken tanı teknolojilerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli bir başarı kaydetti. Girişim, kolon kanserini dışkı örneklerinden yüzde 89 doğruluk değeri ile tespit edebildiğini açıkladı.Bağırsak hastalıkları, Türkiye ve dünyada en yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bunların başında huzursuz bağırsak sendromu, ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve kolon kanseri geliyor. Tüm hastalıklarda olduğu gibi bağırsak hastalıklarında da tedavinin başarısında belirleyici rol oynayan erken teşhis ise özellikle kolon kanseri hastaları için hayati önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü´nün Türkiye Kanser İstatistiklerine göre hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üç kanser türünden biri olan kolon kanseri, her 20 kişiden biri için tehdit oluşturuyor. Erken teşhise yönelik yürütülen çalışmalarda ise umut verici gelişmeler yaşanıyor.İnsan bağırsağında yer alan mikroorganizmaları analiz ederek obezite, diyabet, kardiyolojik rahatsızlıklar ve kronik bağırsak hastalıkları gibi pek çok soruna kişiye özel sağlık çözümleri geliştiren yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS, yürüttüğü erken tanı teknolojileri çalışmalarında önemli bir başarıya imza attı. Biyoteknoloji girişimi, geliştirdiği genetik tabanlı mikrobiyom analizi sayesinde yalnızca dışkı örnekleri ile kolon kanserinin yüzde 89 doğruluk payıyla tespit edilebildiğini duyurdu.ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN HASTALIĞINDA YÜZDE 95 ORANINDA DOĞRU TEŞHİSErciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi´nde çalışmalarını sürdüren ENBIOSIS CTO´su Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalnızca kolon kanserinin değil kronik bağırsak hastalıklarının da erken teşhisine yönelik başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti.Nalbantoğlu, "Bağırsak mikrobiyomu üzerinde on yılı aşkın süredir yürütülen bilimsel çalışmalar, kalın bağırsakta yaşayan mikroorganizmaların birçok bağırsak rahatsızlığında rol oynadığını ortaya koyuyor. Yalnızca bir dışkı analiziyle bu hastalık risklerini ortaya koyacak mikrobiyom analizleri ise henüz dünyada yeni ortaya çıkmaya başlayan bir teknoloji. Enbiosis olarak bu konuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiğimiz genetik tabanlı mikrobiyom analizi ile inflamatuar bağırsak hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve kolorektal kanser hastalıklarının tespitinde önemli bir ilerleme kaydettik. Elimizdeki klinik verilere göre şu an için dışkı örneklerinden kolon kanserini yüzde 89, huzursuz bağırsak sendromunu yüzde 96, Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığını ise yüzde 95 doğruluk değeri ile tespit edebiliyoruz" dedi.Yaptıkları çalışma ile insan bağırsağında bulunan bakterilerin hastalıklardan korunmanın yanı sıra tanı ve tedavi desteği yaklaşımlarındaki önemini de bir kez daha ortaya koyduklarının altını çizen Nalbantoğlu, "Birçok gastrointestinal bozukluğun bağırsak mikrobiyomu kompozisyonuna yansıdığını biliyoruz. Ancak bunları bir ya da birkaç mikroorganizmanın durumundan anlamak pek mümkün değil, bu sebeple sistem ve ekosistem seviyesinde incelenmesi gerekiyor. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji ise mikrobiyom içerisindeki tüm genleri analiz ederek hastalığı tanımlayacak bir algoritma üzerine kurulu. Bu teknoloji hayata geçirildiğinde yalnızca dışkı örneği ile bağırsak enfeksiyonları, kronik bağırsak hastalıkları ve bağırsak kanserlerinin erken tespiti mümkün hale gelecek. Bizim geliştirdiğimiz sistem, aynı duyarlılıkta tanıyı sağlayabilecek, maliyet olarak çok daha uygun ve girişimsel olmayan şekilde operasyon gerektirmeyen bir yöntem" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri / Merkez DHA

2021-01-08 11:31:58



