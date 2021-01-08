Yerli aşıda, Faz-2 için gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor  

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz2 çalışmalarında gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor. Faz-2 kapsamında aşının gönüllü uygulamasının bu ay içinde başlayacağı belirtildi.
ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. Faz1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi. Faz2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde gönüllülerin sağlık taramalarının devam ettiği öğrenildi. Şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi. Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise, Ocak ayı içinde başlayacağı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-01-08 13:19:34
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