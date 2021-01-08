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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti

İHA

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Yahyalı’da Belediye Başkanı Esat Öztürk’ ü makamında ziyaret etti.
İlk olarak AK Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Vekil İsmail Karayel, burada partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ardından ilçeyi gezen vekil, esnafları ziyaret etti. Son olarak Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret eden Vekil Karayel, burada belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel, “ 2021 yılının ilk günlerinde belediyemizi ziyaret etmek istedik. Hep birlikte burada olmaktan dolayı memnunuz. Sizlerle, 2020 yılında neler yapıldı, 2021 yılında neler yapılacak, bunların görüşmelerini gerçekleştireceğiz. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da bakanlıklar düzeyinde takip edilecek işlerimiz varsa onları da hep birlikte takip edeceğiz. Sizler belediyecilik hizmetleri zaten yapıyorsunuz. Bizlerde bakanlıklar düzeyinde devam işlerin kalan kısmını ve yeni ihtiyaçların takibini yapacağız. Güzel olan Yahyalımızın daha da güzel olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 2021 yılı hayırlı olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet getirsin. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi “ Durmak yok, yola devam” İfadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de konuşmasında, “ Yoğun geçen meclis çalışmalarının ardından ilçemize yaptığınız ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz AK Parti’liyiz, bununla da gurur duyuyoruz. AK Parti olarak hep birlikte hareket etmenin güzelliğini yaşıyoruz. Allah’a şükürler olsun, hem İlçe Başkanımızla, hem teşkilatlarımızla hem de meclis üyelerimizle birlikte hareket etmek ve vatandaşlarla barışık olmak bereket getiriyor. Ankara’da ne zaman çözülmesi gereken işlerimiz olsa müracaat kapımız sizlersiniz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bugün sizinle birlikte esnaf ziyaretleri yaptık. Pandemiye rağmen, Cumhurbaşkanımızın esnafa verdiği desteklerle, esnaflarımızdan herhangi bir olumsuz tepki almamanın mutluluğunu birlikte yaşadık. Biz, bu dünya durdukça, liderimiz dursun diyoruz. Onun öncülüğünde lider bir ülke olduk. Ülkemiz nereden nereye geldi. Allah ona uzun ömürler versin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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