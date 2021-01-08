Vali Günaydın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin kamuoyuna doğru, tarafsız ve objektif olarak ulaştırılması görevini yerine getirirken mesleki ilkelerinden ayrılmayan gazetecilerimiz, devletimiz ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi görmekle birlikte, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridirler. Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi, gazetecilik, internet haberciliği, televizyon ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ile birlikte basın çalışanlarımızın yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Kamu hizmeti yapan çalışan gazetecilerimizin, ilimizin gelişmesinde ve ilerlemesinde tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Zor şartlarda görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ve habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakârca çalışan gazetecilerimize ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimiz genelindeki tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet, hayatta olanlara aileleri ile birlikte sağlık, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum.”

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