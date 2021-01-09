Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor sahasında 4 aydır maç kazanamıyor.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 10 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.

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