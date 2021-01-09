Kayserispor ile Malatyaspor 7.kez karşılaşacak

Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 18.haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada taraftar hanesine 3 puanı yazdırmanın mücadelesini verecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken konuk ekip ise 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 2 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 5 gol atarken Yeni Malatyaspor ise 10 gol attı.
Hes Kablo Kayserispor, geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı 21 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmuştu. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 KayserisporY.Malatyaspor 21
2019/2020 Y.MalatyasporKayserispor 40
2018/2019 Y.MalatyasporKayserispor 11
2018/2019 KayserisporY.Malatyaspor 00
2017/2018 Y.MalatyasporKayserispor 32
2017/2018 KayserisporY.Malatyaspor 01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.