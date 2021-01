Kayseri İtfaiyesi bir yılda 7 bin vakaya müdahale etti

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden bir çok konuya kadar canla başla görevinin başında olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile birlikte 2020 yılında 7 bin 512 vakaya müdahale etti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, pandemi döneminde de önlem ve hazırlıklarını aksatmayarak her an hazır olduğunu gösterdi. 1 yıl içerisinde 3 bin 937 yangın, 2 bin 781 kurtarma, 595 trafik kazası ve 199 su baskını olmak üzere toplam 7 bin 512 olaya müdahalede bulundu. Bu olaylarda 687 kişi yaralı kurtarılırken, 75 kişi ise hayatını kaybetti.



YILAN YAKALAMA TİMİ İŞ BAŞINDAYDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Yılan Yakalama Timi' de bu yıl 237 yılan vakasına müdahale ederek, genellikle ev ile araçlarda çıkan ve paniğe neden olan yılanları yakalayıp, doğal yaşam alanlarına bıraktı.



BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ’NE DÜNYA STANDARTLARINDA MALZEME

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na dünya standartlarındaki malzemeler kazandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, pandemi döneminde de önlem ve hazırlıklarını aksatmayarak her an hazır olduğunu gösterdi. Dünya standartlarındaki malzemelerin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla getirtilmesi ile daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı’nda, temiz hava solunum cihazı, maske, sırtlık ve şişe test cihazları ile ekipmanlarının kontrolleri yapılarak personelin kullanımına sunuldu.



YENİ NESİL CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TESİSİ KURULDU

Ayrıca Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’nda yeni nesil can ve mal güvenliği tesisi kuruldu. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Almanya’dan getirtilen yeni nesil can ve mal güvenliği tesisi ile Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, yangın ve diğer olaylara daha etkini, daha güvenli bir şekilde müdahale edebilecek.



İTFAİYE PERSONELİNE TEK KULLANIMLIK BİREYSEL MASKE UYGULAMASI

Pandemi döneminde de ekipman ve personelini hazır tutmaya özen gösteren Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, personelin sağlığını korumak ve olası kovid19 bulaşını önlemek amacıyla itfaiye personelinin kullanımı için bireysel maske uygulamasına geçti. Personeli koruma amaçlı alınan önlemler ile pandemi dönemi de, Büyükşehir İtfaiye faaliyetlerine engel olmadı.



BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SUALTI ARAMAKURTARMA EKİBİ HAZIR KITA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki personellerden gönüllülük anlayışı içerisinde yerel ve ulusal sularda meydana gelebilecek arama kurtarma olaylarında görev almak için 9 personel de aldıkları dalış eğitimi ile olaylara müdahale etmek için hazır kıta görevinin başında yer alıyor.



VALİ VE BAŞKANDAN İTFAİYEYE ÖVGÜ

2020 yılının son gününde Kayseri İtfaiyesi’ni ziyaret eden Vali Şehmus Günaydın, karşılaşılan yangınlarda gösterilen çabanın, gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, itfaiye personeline teşekkür etti. Vali Günaydın, “Büyükşehir Belediyemiz makine ve teçhizat yönünden çok önemli yatırımlar yapmış, tesis anlamında son derece iyi bir teşkilatımız var” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, “İtfaiyemiz gerçekten şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyden güneye rahatlıkla kısa sürede ulaşabilecek şekilde teşkilatlanmış durumdadır. Fedakârca çalışmalarını yapmaktalar, aynı zamanda son süreçte gerek Elazığ depremi, gerekse diğer illerdeki felaket ve depremlerde görev başında oldular, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.