Kayseri'de 2'nci kattan düşen kadın öldü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 hafta önce doğum yapan Cennet D. (29), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Delice Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Cennet D, sabah saatlerinde oturma odasındaki pencereden yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Cennet D.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Pencereden atlayarak yaşamına son verdiği değerlendirilen Cennet D.'nin kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-01-09 13:20:24



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