Süper Lig: Kayserispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 10'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

9. dakikada Semih Kaya'nın ceza sahası içerisinde Alibec'e yaptığı hareket sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Alibec'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

10. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Semih Kaya'ya çarpan top filelerle buluştu. 10

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın sert şutunda kaleci Doğan topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Avramovski'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

23. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Alibec'in bekletmeden şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.

39. dakikada Ahmed'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Semih'in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Bülent'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Sönmez xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Campanharo xx, Ackah x, Lennon x, Avramovski xx, İlhan Parlak x, Alibec xx

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Attamah, Fernandes, Manzala, Emre, İlhan Depe, Kanga, Muğdat, Nurettin

Teknik Direktör: Alper Kelkitli

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Wallace x, Semih x, Bülent xx, Kubilay xx, Ahmed xx, Acquah xx, Fofana x, Tetteh x (Umut dk. 35 x), Adem xx

Yedekler: Abdulsamed, Hadebe, Erkan, Zeki, Olcay, Ndayishimiye, Lukoki, Mustafa, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kart: Semih (Yeni Malatyaspor)

Gol: Semih (dk. 10 k.k.) (Hes Kablo Kayserispor)

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