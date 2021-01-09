Süper Lig: Kayserispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Kayserispor'un 10'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın kucağında kaldı.
62. dakikada Mustafa'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa kaleci Doğan dokundu. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ndayishimiye bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.
87. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Adem'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90. dakikada Mustafa'nın ceza sahasından sert vuruşunda kaleci Doğan'ın sektirdiği top kornere çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Sönmez xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Campanharo xx (Emre dk. 81 ?), Ackah x (Attamah dk. 46 xx), Lennon x (Muğdat dk. 81 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 78 x), İlhan Parlak x (Nurettin dk. 66 x), Alibec xx
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, İlhan Depe, Kanga
Teknik Direktör: Alper Kelkitli
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Wallace x, Semih x (Hadebe dk. 46 x), Bülent xx, Kubilay x (Lukoki dk. 73 x), Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 46 xx), Fofana x (Mustafa dk. 46 xx), Tetteh x (Umut dk. 35 x), Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Zeki, Olcay, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kartlar: Alibec (Kayserispor), Semih, Chebake, Mustafa, Hadebe (Yeni Malatyaspor)
Gol: Semih (dk. 10 k.k.) (Hes Kablo Kayserispor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.