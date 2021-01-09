Mehmet Özhaseki: İnşallah yeni gelecek hoca ile ivme yakalarız

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)Mehmet Özhaseki, "Bugün çocuklar istediler ve galip geldiler. İnşallah bundan sonra da yeni gelecek olan hoca ile bir ivme yakalarız" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçını izledi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ben burada yenildiğimiz gün başka hiç bir maç izlemiyorum. Bugün çok şükür iyi bir mücadele oldu ve bu mücadelenin sonucunda da galip geldik. Galibiyeti hak ettik. Bir kaç haftadır takımın iyi gittiğini görüyorduk ama son haftalarda oynanan maçları kaybediyorduk. Bugün çocuklar istediler ve galip geldiler. İnşallah bundan sonra da yeni gelecek olan hoca ile bir ivme yakalarız. Zaten ligin devre arası yaklaşıyor. Değerli başkanımız da hiç bir fedakarlıktan kaçmıyor. Her türlü sıkıntıyı çözüyor. Ellerine sağlık. Başta başkanımızı ve yönetim kurulundaki arkadaşları tebrik ediyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-09 21:12:52
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