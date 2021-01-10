Bellona Kayseri uzatmada yıkıldı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını uzatma periyodunda 10092 kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol takımı karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Normal süresi 8585 berabere biten maçın uzatma periyodunda Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol takımını 10092 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu
Galatasaray: Asena Yalçın xxx (15), Cansu Köksal x (3), Sude Yılmaz xx (10), Pelin Derya Bilgiç xxx (23), Anete Steinberga xxx (26), Kuanitra Holingsvorth x (2), Mısra Albayrak x, Mercedes Brian Russell xxx (21), Zofia Hruscakova x
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisagde x, Melis Gülcan xxx (27), Ayşegül Günay Aladağ xx (8), Maja Miljkovic xx (8), Mikiah Harrigan xx (7), Kalani Brown xx (15), Esra Ural Topuz x (3), Tyasha Harris xxx (24)
Periyotlar: 1.Periyot: 2918 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 2016 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 2026 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 1625 (Bellona Kayseri lehine) Uzatma Periyodu: 157 (Galatasaray lehine)
Normal Süre: 8585 (Berabere)
Devre: 4934 (Galatasaray lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.