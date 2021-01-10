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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

İHA

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, birlik çağrısı yaparak "Bir olmazsak hiç oluruz" dedi.
Süper Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor'da moraller yerinde, yüzler gülüyor. Denizlispor'dan sonra Malatyaspor'u da 10 mağlup ederek hanesine son iki haftada 6 puan yazdıran sarıkırmızılı takımda adeta bayram havası esiyor.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrasında camiaya seslenerek birlikteliğin kurulması gerektiğini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'un başarısızlığını istemeyip, şahısların başarısızlığını istemek birlikte olmamızın önündeki en büyük engeldir. Başarı olsun birlikte sevinelim, gelin hep birlikte gururlanalım. Kayserispor’umuza başarısız olmak yakışmaz. Bir olmazsak hiç oluruz" cümleleri kurdu.

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