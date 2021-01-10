Mahalle muhtarı ihtiyaç sahiplerine kendi cebinden bin 500 çift ayakkabı aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin muhtarlığını yapan Gonca Kaan, mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek kendi cebinden bin 500 çift ayakkabı aldı.

Daha önce de kendi cebinden saç kesimi ve sünnet gibi yardımlar yaptığını söyleyen Gonca Kaan, “Mahallemizin genel olarak maddi durumlarını bildiğim için dar gelirli çok ailemiz olduğunu da biliyorum. Ben de bu aileleri tespit etim ve bu konuda ne yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında ayakkabı almaya karar verdim. Daha sonra da bin 500 çift ayakkabı aldım ve mahalle sakinlerimizden ihtiyacı olan herkese dağıttım. Herkes yararlansın istedim bundan. Bu ayakkabıları tamamen kendi imkanlarımla, cebimden harcadığım para ile aldım. Hiçbir yerden bir destek veya bir katkı ile almadım. Daha önce de hayırseverlerimizden gelen bot, mont gibi malzemelerin dağıtımlarını gerçekleştirmiştik ama bu kadar büyük bir dağıtım yapmamıştık. Ayrıca daha öncesinde yine kendi cebimden mahallemizdeki çocukların saç kesimlerini ve sünnetlerini yaptırmıştım” dedi.

Gonca Kaan, bu yardımlarla en çok çocukları sevindirdiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Belirlediğimiz ailelere bu yardımları yaparak, çocukları sevindirdim. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, bu dağıttığım ayakkabılar herkese helal olsun. Ben bu ayakkabıları giymek için değil, giydirmek için getirdim ama bazı vatandaşlarda gördüm ki ihtiyaç sahibi olmamasına rağmen aldı. Almalarına bir şey diyemedim ama bunları alırken biraz daha ihtiyaç sahiplerini düşünerek hareket etsinler bizim için yeterli. Diğer muhtar arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar diliyorum ve böyle güzel şeyler yapmalarını onlara da tavsiye ederim. Mahallelerindeki çocuklar için en azından gezip bakarak onların ihtiyaçlarının giderilmesini isterim.”

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