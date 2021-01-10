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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

300 milyon TL’lik projeye 6 yeni tramvay aracı alınacak

İHA

300 milyon TL’lik projeye 6 yeni tramvay aracı alınacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi ile birlikte 6 yeni tramvay aracı daha alınacağını, projenin alt yapı, inşaat çalışmaları ve yeni araçlar ile birlikte 300 milyon TL’ye mal olacağını söyledi.
Kayseri Kent içi Raylı Sistem 5. Etap Çalışması Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile bağlantılı olacak şekilde Talas Anayurt bölgesine uzanacak yaklaşık 5.52 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. firması 15.991.186,07 Euro, Gülermak Ağır San. İnş ve Taah. A.Ş. ile YDA İnş. San. Ve Ti.c. A.Ş. ortaklığı 15.142.577,97 Euro, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. firması 18.924.150,00 Euro, Unitek İnş. San. Ve. Tic. Aş. ile Tur İnş. Hafr. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığı 18.778.060,54 Euro, Açılım İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firması 21.933.215,85 Euro ve Elron İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. firması 19 milyon 003 bin 850 Euro teklif verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi’nde, yapım ihalesi, elektrik ve alt yapı çalışmaları ile birlikte 6 yeni tramvay aracı alınacağını ve projenin maliyetinin tamamlandığında 300 milyon TL’ye ulaşacağını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda temel atma töreni düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 7 kilometrelik Anafartalar Şehir HastanesiYHT Gar Tramvay Hattı’nda çalışmalar sürüyor.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nden İldem ve Talas'a kadar uzanan mevcut raylı sistem hatlarına Belsin AnafartalarYHT Gar Tramvay Hattı ile Talas Anayurt hattının da ekleneceğini, kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar şehri demir ağlarla ördüklerini belirterek, bu projelerin tamamlanmasıyla toplu taşıma taleplerini büyük ölçüde karşılayacağını ifade etti.
Daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşların hizmetine sunmak için Pandemi salgınına rağmen gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte raylı sistem hattı 48 kilometreye ulaşacak ve şehrin dört bir yanını daha güvenli ve daha hızlı ulaşım ile kuşatacağız. Anadolu’nun ortasında olmazsa olmaz parlayan bir yıldız olan Kayseri’mizi her yönüyle geliştirip, daha iyi noktalara götürmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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