Melikgazi Belediyesi'nden milli eğitime iki mahallede iki arsa tahsisi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Osmanlı ile Anbar Mahallelerinde yer alan taşınmazların eğitim yatırımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne arsa tahsis edildiğini söyledi.

Eğitime sözde değil, özde hizmet ve yatırımda bulunduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi ilçesinde her okulda mutlaka bir yatırım ve hizmet gerçekleştirmişizdir. Okullarda öğretmenler odası yenilemesi, dış cephe boyası, dış yalıtım, WC yenileme ve engelli rampası yapılarak, spor sahaları, zemin çalışması gibi hizmetlerimizi eğitim hizmetine sunuyoruz. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamakta. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Kayseri ilk sıralarda yer almaktadır. Bu belediyelerin eğitime sağladığı desteklerin de bir sonucudur" dedi.

Melikgazi ilçesinde eğitime yapılan yatırımların 2021 yılında da devam edeceğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin süreceğini sözlerine ekledi.

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