Maja Miljkovic ilk maçına çıktı

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Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transfer Maja Miljkovic ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig kiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında deplasmanda Galatasaray’a uzatmalarda 10092 kaybetti. SarıKırmızılılar hafta içerisinde kadrosuna kattığı yeni transfer Maja Miljkovic ilk maçında 26.dakika süre aldı. Galatasaray karşısında ilk maçın çıkan Sırp oyuncu Maja 8 sayı, 2 top çalma, 4 top kaybı ve 3 faul ile oynadı.

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