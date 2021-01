Başkan Çolakbayrakdar’ın gönüllere dokunan projeleri geniş yankı uyandırdı

Pandemiye rağmen 2020 yılında yaptığı en üst seviyede hizmetlerle geniş yankı uyandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın örnek gösterilen bir proje şehri haline geldiğini vurgulayarak, bundan sonrada marka ve model şehir olan Kayseri’ye değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe ışık tutacak nice vizyon projelere imza atacaklarını söyledi.

2020 yılında yaptığı eğitimden sağlığa, imardan ulaşıma, çevreden kültüre, kentsel dönüşümden asfaltlama çalışmalarına, sosyal tesislerden pazar yerlerine, yeşil alanlardan gönül belediyeciliğine kadar projelerle öncülük eden Başkan Çolakbayrakdar’ın hizmetleri büyük ses getirdi. Özellikle pandemiye rağmen rutin belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan Çolakbayrakdar, “Örnek yatırımlarımızla Kocasinan’ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz” dedi. Kocasinan’ın çehresini değiştiren Başkan Çolakbayrakdar, 2021 yılında ise Kayseri ve Kocasinan’a değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe ışık tutacak nice projelere imza atacaklarını vurguladı.

Marka ve model şehir olan Kayseri’yi yapılan yatırımlarla daha ileriye taşıdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Modern ve marka şehir olan Kayseri’ye yakışır projeler üretiyoruz. Özellikle geleceğin Kocasinan’ı inşa ederken, enerji verimliliğini ön planda tutan çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda ‘Yeni Kocasinan'ı hazırlamak için 45 kırsal mahalle olmak üzere toplam 93 mahallenin her birinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

2020 yılında yapılan bazı hizmetlerden bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tüm dünya 2020 yılını Koronavirüs (Kovid19) pandemisiyle mücadele ederek geçirdi. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Sürecinin zorluğu ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak, her zamankinden daha gayretli ve daha çok çalışıp, halkımızın sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için çalıştık. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Bu doğrultuda ‘Dost Eli’ dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibi yaklaşık 38 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladık ve yüreklerine dokunduk. ‘Hoş Geldin Bebek’ hizmetiyle 2 bin 924 aileye destek olduk. İlçe genelinde ikamet eden 182 çölyaklı aileye 890 koli ‘Çölyak Paketi’ dağıttık. İlçemizde evlenen çiftlere 2 bin 800 adet ‘Nikah Seti’ hediye ettik. Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 146 farklı noktada 130 bin ton asfalt serimi ve 110 kilometre yol yaptık. Çözüm Merkezi ile 116 bin 660 talebi, çözüme kavuşturduk. Küçük dostlar ambulansı ile hasta veya yaralı olan bin 83 sokak hayvanın hayatını kurtararak, veteriner kliniklerine teslim ettik. Ayrıca bu süreçte yem bulmakta zorlanan canlılar için 9 ton kedi köpek maması ve 5 ton kuş yemi dağıttık. Daha yeşil Kocasinan için 100 bin ağaç diktik ve 50 adet yeni yapılacak park alanlarında ağaçları toprakla buluşturduk. Özellikle kırsal 45 mahallede 700 bin metrekare yol, 15 mahalleye 4 bin 800 ağaç, 34 mahalleye 5 bin 400 metraj kaldırım ve 100 noktada teknik çalışma gerçekleştirdik. Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu süreçte çalışmalarımızı daha yaygın hale getirdik. ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile 172 camiyi, ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ ile 2 bin 301 adet WC ve lavabo, 18 adet banka şubesi, 129 adet eczane olmak üzere kamu binalarını ilaçlayarak dezenfekte ettik ve çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz.”

Kocasinan’da yenileme çalışmalarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeyi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline dönüştüreceklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Olmazsa olmazımız olan kentsel dönüşüm projelerimizde tüm hızıyla sürüyor. Kocasinan’da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 825 adettir. Özellikle geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı sürdürüyoruz. 2016 yılında açılışını yaptığımız, teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun tek ve modern geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile 2020 yılında 4 bin 683 ton kağıtkarton atığı geri dönüştürerek, 79 bin 611 adet ağacın kesilmesini önledik. Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 6 ayda 460 bin 60 kg ambalaj atığı, 149 kg atık pil ve 2 bin litre atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağladık. ‘Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında ise dikilen 10’dan fazla çeşitte 70 bin sebze fidesi meyvelerini verdi. Özellikle 12 bin dönümlük alanda yapmış olduğumuz uygulamayla tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Anadolu’da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğday tohumunu, 30 dönüm arazi üzerine ektik. Ayrıca Gevhernesibe Mahallesi’nde 200 yılı aşkın süredir vatandaşların ibadet ettiği Çandır Camii’ni aslına uygun olarak yeniledik ve hizmete sunduk. Yaklaşık 1200’lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini de restore ettik ve bizden sonraki kuşaklara kültür mirası olarak bırakacağız. Öte yandan Güneşli Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı’nda başlattığımız restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı 1241 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ettik. İç tefrişatın tamamlanmasıyla Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlamaya hedefliyoruz. Özellikle şehrin değerlerine bağlı kalarak, kültürel kimliğine uygun yatırımlar yapıyoruz. Taksi durakları, muhtar evleri, şadırvanlar, mescid gibi tip konseptte yapılar oluşturuyor. Böylece yaptığımız projelerle şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyor” ifadelerine yer verdi.

Yatırımlar sayesinde geleceğin Kocasinan’da olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Şeyh Edebali’nin söylediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ hareketle ‘Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

