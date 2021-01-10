Kayserispor ilk kez üst üste kazandı

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Süper Lig'in 18. haftasını 3 puanla tamamlayan Hes Kablo Kayserispor bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

Ligde 16.haftayı 10 puanla geçiren sonrasında oynadığı Denizlispor ve yeni Malatyaspor maçlarını galibiyetlerle noktalayan Hes Kablo Kayserispor, 16 puana erişirken ilk kez üst üste iki maç kazandı.

Bu sezon 4.galibiyetini elde eden sarı kırmızılılar, geride kalan 18 hafta sonrasında 16 puana erişip ligin en altından da çıkmış oldu.

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