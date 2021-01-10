Kayserispor 4 ay sonra kazandı

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Hes Kablo Kayserispor sahasında aylar sonra kazandı.

Hes Kablo Kayserispor, 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Son 2 maçında 6 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki kötü gidişata Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek son verdi.

Sezona sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 10 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında sahasında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı ve Yeni Malatyaspor maçını 10 kazanarak 8 maç sonra iç saha galibiyet hasretine son verdi.

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