Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi 

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un prensipte anlaştığı Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi.
Hes Kablo Kayserispor'un prensipte anlaştığı Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu, havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Takım menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılanan teknik direktör Dan Petrescu, havalimanından çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Petrescu konuşmasında, "Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa Türkiye'de bir kulüpte çalışıyorum. Kayserispor'u ligde tutmak için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Son 2 haftadır başkanla iletişim içerisindeyim. Dünkü maçı izledim, sonucundan dolayı da çok mutluyum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Petrescu'nun havalimanından ayrılması
Petrescu'nun açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-10 17:05:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.