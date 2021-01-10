Kayserispor Petrescu’yu duyurdu

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni teknik direktörü Petrescu’yu duyurdu.

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın görevine son verilmesinden sonra görüşülen Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya varıldı.

53 yaşındaki Rumen teknik direktörü Kayseri’ye davet eden ve bugün son bir görüşme yapan Kayserispor kulübü, akşam saatlerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Dan Petrescu. Kulübümüz, Teknik Direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz” denildi.

Hes Kablo Kayserispor’da ilk idmanına yarın çıkacak olan Petrescu’nun yardımcılıklarını Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.