Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇYusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatlerde gece bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli saklandıkları duvar dibinde yakalandı. Şüpheli iki kişinin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, saat 22.00'de Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesi Aydıncık sokak üzerinde meydana geldi. Kısıtlama başladıktan sonra sokakta devreye gezen bekçiler, iki kişiyi gördü. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ara sokaklara kaçtı. Bekçi ve polislerin takibi sonucu iki şüpheli Aydıncık sokak üzerinde saklandıkları duvar dibinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 26 paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Yusuf AĞAŞE

2021-01-10 23:28:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.