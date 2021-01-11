Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi

İHA

Kayseri Şeker kampanya dönemini rekor üretimle bitirdi

Kayseri Şeker ile bünyesindeki Turhal ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları’nda 2020/2021 üretim kampanyaları sona erdi. 3 Fabrikada toplam 3 milyon 544 bin ton pancarın işlendiği kampanya süresince bir rekora imza atılarak, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik artışla; 528 bin 491 ton şeker, 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton melaslı kuru küspe üretildi.
Kayseri Şeker’de 99 gün süren üretim kampanyası süresince 1 milyon 323 bin ton pancar işlenirken bunun karşılığında, 201 bin 941 ton şeker ve 50 bin 517 ton melas üretildi. Boğazlıyan Şeker’de ise kampanya süresi 100 gün sürerken, bu süre içerisinde 1 milyon 400 bin ton pancar işlendi ve karşılığında 208 bin 200 ton şeker, 43 bin 934 ton melas üretildi. Türkiye’de özelleştirmenin adeta yüz akı olan Turhal Şeker’de ise kampanya süresi 103 gün sürdü ve bu süre boyunca 821 bin ton pancar işlenerek, 118 bin 350 ton şeker ve 31 bin 729 ton melas üretimi gerçekleştirildi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in 2020/2021 üretim kampanyasının kazasız, belasız, başarı ve bereketle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yıl rekor bir üretim ile geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik artışla daha fazla şeker üretildiğini söyledi.
Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği geçen Yönetim Kurulu, yöneticiler, çiftçiler, çalışanlar, nakliyeci esnafı, mevsimlik işçiler ve diğer katkı sağlayan herkese teşekkür ettiği açıklamasında; “Bu başarıda emeği geçen herkesin ellerine ve yüreklerine sağlık. Allah sağlıkla tekrarına erdirsin. Bu başarı elde edilirken; çiftçilerimizin alın teri ile ürettiği pancarların tamamı en verimli şekilde değerlendirilmiştir. Pandemi ortamında, zor şartlarda her türlü tedbiri alarak, üretime olumsuz bir etki oluşturmadan elde edilen bu başarı, her türlü takdirin üzerindedir. Üretimin uzaması ve piyasa şartlarından kaynaklanan sebeplerle pancar bedellerinin ödenmesi 3 Şubat itibariyle başlayacaktır. Allah bereketli eylesin ve on binlerce ailenin rızık kapısı bu güzide kuruluşa zeval vermesin. Musibetlerden, kazadan, beladan, kötü niyetlilerin, çiftçinin ekmeğine göz dikenlerin, felaket tellallarının, adeta zarar görmesini dört gözle bekleyenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Aynı başarı ile nice yıllar varlığı daim olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ersin Tekal Adana’dan üçüncülük ile döndü
YEREL HABERLER Ersin Tekal Adana’dan üçüncülük ile döndü
Kayseri'de okullarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Kayseri'de okullarda İstiklal Marşı okundu
Kayseri Lisesi'nde bayrak töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kayseri Lisesi'nde bayrak töreni gerçekleştirildi
Kayseri'de dağlık alanda ağaca asılı erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de dağlık alanda ağaca asılı erkek cesedi ...
20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER 20 yaşındaki Ümit, husumetlisi tarafından öldürüldü
Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden iki şüpheli uyuşturucu ile ...
Kayserispor Petrescu’yu duyurdu
YEREL HABERLER Kayserispor Petrescu’yu duyurdu
Kayserispor, Dan Petrescu'yu resmen açıkladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Dan Petrescu'yu resmen açıkladı
Develi Belediyespor liderliği ele geçirdi
YEREL HABERLER Develi Belediyespor liderliği ele geçirdi
Anne ve babanın en acı anı Oğlunun intihar ettiğini öğrenen baba, "Yetişemedim" diye feryat etti
YEREL HABERLER Anne ve babanın en acı anı Oğlunun intihar ettiğini ...
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi 
YEREL HABERLER Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, ...
Dan Petrescu Kayseri'de
YEREL HABERLER Dan Petrescu Kayseri'de
Kayserispor 4 ay sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 4 ay sonra kazandı
Kayserispor ilk kez üst üste kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor ilk kez üst üste kazandı
Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı
YEREL HABERLER Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor layık olduğu yere gelecek"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor layık ...
Doğan Alemdar 3 maçta gol yemedi
YEREL HABERLER Doğan Alemdar 3 maçta gol yemedi
Pnömoni hastası ‘hava köprüsü‘ ile Ankara’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Pnömoni hastası ‘hava köprüsü‘ ile Ankara’ya sevk ...
Dağcılık eğitimi yazılı sınavla sona erdi
YEREL HABERLER Dağcılık eğitimi yazılı sınavla sona erdi
Esentepe'ye yeni bağlantı yolu için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Esentepe'ye yeni bağlantı yolu için çalışmalar ...
Voleybol İl Temsilciliği Ocak ayı online hakem ve gözlemci semineri yapıldı
YEREL HABERLER Voleybol İl Temsilciliği Ocak ayı online hakem ve ...
Başkan Çolakbayrakdar’ın gönüllere dokunan projeleri geniş yankı uyandırdı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’ın gönüllere dokunan projeleri ...
Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor
YEREL HABERLER Talaslı çiftçilere destek yeni yılda da sürüyor
Maja Miljkovic ilk maçına çıktı
YEREL HABERLER Maja Miljkovic ilk maçına çıktı