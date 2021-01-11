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Başkan Çolakbayrakdar’ın desteğiyle ihtiyaç sahibi 4 bin aile, kışı sıcacık geçirecek Kocasinan’da bu kış, hiçbir ihtiyaç sahibi üşümeyecek

İHA

Başkan Çolakbayrakdar’ın desteğiyle ihtiyaç sahibi 4 bin aile, kışı sıcacık geçirecek Kocasinan’da bu kış, hiçbir ihtiyaç sahibi üşümeyecek

İhtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı çalışmalarla onların yüzünü güldüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında Sosyal Market’e yeni gelen 2 tır dolusu 742 koliden oluşan 28 bin 692 adet kışlık kıyafeti, 4 bin aileye dağıtacaklarını söyledi. Ayrıca Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu vurguladı.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara bir yenisini daha ekleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında 4 yıl önce hizmete sunulan ve 4 bin aileye hizmet veren Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’e yeni gelen ürünleri inceledi. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindiren Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sosyal Market’e yeni gelen ürünler düzenlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Birçok alanda çalışmalar yapıyoruz ve projeler üretiyoruz. Gerek fiili gerekse inşai çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Kocasinan Gönüllüsü olarak Sosyal Marketimize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum. Allah, kazançlarını bereket versin. İşin bir tarafında ise 4 bin aileye, Sosyal Market ile hizmet ulaştırıyoruz. Bir yandan ‘Yeni bir Kocasinan’ inşa ederken diğer yandan ise sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz bu çalışmalarla gönüllerde yer alabilme gayreti içerindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Yeni gelen ürünlerle birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeye ve onların mutluluklarına ortak olmak için çalışıyoruz. Yeni gelen ürünler hayırlı olsun. İnşallah sağlıklı sıhhatli günlerde yüzleri gülerek kullanılsın.”
Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.

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