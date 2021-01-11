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Başkan Büyükkılıç: "Erciyes’imiz de, Kapadokya’mız da, Kayseri’miz de, Nevşehir’imiz de yerinde duruyor"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "Erciyes’imiz de, Kapadokya’mız da, Kayseri’miz de, Nevşehir’imiz de yerinde duruyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açıklamasıyla ilgili olarak; "Erciyes’imiz de, Kapadokya’mız da, Kayseri’miz de, Nevşehir’imiz de yerinde duruyor. Rasim başkanımız da başarılı bir başkandır, bu konunun çok üzerinde durulmaya gerek yok” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın olduğu heyetle, Gazeteciler Cemiyeti’ne nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm gazetecilerin bu özel gününü kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Kamu hizmeti verdiğinizin ve fedakârca yaptığınızın farkındayız. Veli başkanımızın önderliğinde hakikaten Kayseri’nin ruhuna uyan ve uyum kültürünü önemseyen yaklaşım içerisinde çalışmalar sürüyor. Güzel bir Kayseri örneği sergileniyor. Siz basın camiasına teşekkür ediyor, şehrimizi hem tanıtıcı, hem de sporuyla, siyasetiyle, ticaretiyle, turizmiyle ve kültürüyle her alanda Kayseri’yi olumlu anılacak gayretlerin içerisinde hep beraber olmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum” dedi. Pandemide iyi bir noktaya gelmeye devam edildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Daha dikkatli olmamız lazım, Kayseri’mizin insanları çok şükür kurallara uyuyor, samimiyetle söylüyorum, maske uygulaması konusunda Kayseri kadar bu konuya duyarlılık gösteren başka şehir bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık yapacağı Bakanlar Kurulu’nda yine ülkemizi ilgilendiren sağlıklı kararlar alınacak diye umut ediyorum. Ayrıca rektörümüzün şahsında Erciyes Üniversitemizi aşı konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı hem tebrik ediyor, hem de gururumuz olarak buradan anıyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Basın Müzesi konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını, Kayseri’yi de müzeler şehri olarak anmaya devam edeceklerini ifade etti.
Gazetecilerin Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geçtiğimiz günlerde Erciyes ile ilgili ifadelerini hatırlatması üzerine Başkan Büyükkılıç, “Nevşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde, Kapadokya’nın dört önemli şehirlerindendir. Biz burada daha güzel çalışmalarla yarışma mantığı içerisinde dayanışırız. Nevşehir’imiz olsun, diğer şehirlerimiz olsun et tırnak gibi olmazsa olmazımız, ayrılmaz bir parçamızdır. Başkanımızın da belki heyecanla, belki kendine göre değerlendirmesi ile sarf ettiği sözleri var. Daha sonraki süreçte hem arayarak, hem yazılı olarak üzerine düşeni yaptı. Erciyes’imiz de, Kapadokya’mız da, Kayseri’miz de, Nevşehir’imiz de yerinde duruyor. Rasim başkanımız da başarılı bir başkandır, bu konunun çok üzerinde durulmaya gerek yok” diye cevap verdi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dijital bir değişim ve dönüşüm olduğunu, topyekûn bir basın kanununa ihtiyaç olduğunu ifade etti. Altınkaya, Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Basın Müzesi’nde bir mimarın da çalışmaya başladığını belirtti. Başkan Altınkaya; "Özellikle işverenler için söylüyorum, yıpranma konusunda arkadaşlarımız biraz daha dikkat etsin. SGK Kasım ayındaki düzenlemeyle beraber bir yılda 90 günlük yıpranma payını hak olarak tanıdı ama basın kartı sahibi olanlar için tanıdı. Mutlaka 212'den sigortalı olan arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na başvursunlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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