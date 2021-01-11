Başkan Palancıoğlu, "Basın bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Palancıoğlu, "Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Zor şartlarda görev yapmalarına rağmen kamu yararını ön planda tutan tüm basın çalışanlarını takdir ediyorum. " dedi.

Yapılan ziyaret ile ilgili şunları söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkan’ımız, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanlarımız ile birlikte ilimizde birçok noktada önemli çalışmalara imza atan basın mensubu arkadaşlarımızı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir araya geldik. Büyük fedakârlıklarla çalışan tüm arkadaşlarımızın gününü bir kez daha kutladık. Halkımıza güvenilir ve tarafsız haberler sunmak için, mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Basın, bir nevi toplumun nabız atışıdır. Toplumsal olayların yansıtılması noktasında basının yaptığı görev oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu vesile ile tüm basın çalışanlarımızın gününü kutlar, tüm arkadaşlarımıza, aileleriyle birlikte nice, sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum.” dedi.

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