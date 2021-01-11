Bünyan'da aylık 87 bin metreküp atık su arıtılıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, faaliyete geçen Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin aylık ortalama 87 bin metreküp atık suyu arıttığını söyledi.

Tesiste yetkililer ile incelemede bulunan başkan Özkan Altun, "Yapımı tamamlanan ve yüzde seksen kapasite ile faaliyete geçen, kaynaklarımızı aylık ortalama 87 bin metreküp atık sudan kurtaran Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni inceledik. Tesis sorumlularından işleyiş ve tesisle ilgili bilgi aldık. İlçemizde kanalizasyon atıklarının, başta Bük ve Keser deresi olmak üzere çevreden geçen derelere bırakılması en önemli sorunlardan biriydi. Yapılan atık su şebekesi, kolektör hattı ve arıtma tesisi ile bu sorun artık ortadan kaldırılmış oldu. Tesise giriş suyu ve çıkış suyu kıyaslandığında nasıl bir çevre kirliliğinin önüne geçildiğine bizzat şahit olduk. Memleketimizin geleceği, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için projeye emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Tesis sorumlusu Ali Kemal Ergül ise yakın zamanda tam kapasite çalışacak arıtma tesisinin kapasitesinin daha da artacağını belirtti.

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